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Агент: «Хаджикадунич не вернётся в Россию» эксклюзив

22 Июня 2022 • 15:05 Комментировать

Футбольный агент Валид Фаур, представляющий интересы защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, в разговоре с «Евро-Футбол.ру» сообщил, что его клиент не планирует возвращаться в Россию.

Напомним, вторую часть минувшего сезона 23-летний босниец провёл на правах аренды в шведском «Мальмё».

«Что могу сказать вам точно, так это то, что Деннис не вернется в Россию. У него есть конкретный интерес из Англии и Италии, один из членов этих клубов был в Боснии и наблюдал за игрой против Черногории, в котором, как вы знаете, Деннис стал лучшим игроком матча», — заявил Фаур.

В минувшем сезоне Хаджикадунич провёл в «Ростове» и «Мальмё» в общей сложности 23 матча, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Боснии и Герцеговины в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Мальмё Деннис Хаджикадунич
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