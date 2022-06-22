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Фанаты «Динамо» не будут посещать матчи из-за Fan ID

22 Июня 2022 • 13:16 Комментировать

Болельщики московского «Динамо» приняли решение не посещать матчи своей команды из-за нашумевшего закона о Fan ID.

Как сообщается на официальной странице фанатского движения «Динамо», болельщики московского клуба могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены до января следующего года, но динамовцы не принимают правила игры и собираются вообще не посещать матчи в новом сезоне.

«Данное тяжёлое решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять себе паспорт болельщика», - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала нового сезона система Fan ID будет введена только на пяти стадионах, а с января паспорт болельщика будет введён повсеместно.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига fan id
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