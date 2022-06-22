Терюшков считает, что ФИФА помогает российскому футболу

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу решения боссов ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

Терюшков в эфире программы «Есть тема!» заявил, что ФИФА помогает российскому футболу, так как организация дала возможность молодым отечественным игрокам проявить себя. Функционер считает, что от этого решения ФИФА пострадали только клубы, которые тратили огромные деньги на иностранцев.

«Это будет большим уроком для них, ведь бессмысленно тратить такие суммы на развитие не отечественного футбола», - добавил Терюшков.