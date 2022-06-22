Форвард «Торпедо» сравнил «Зенит» с «Баварией»

Опытный нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался по поводу питерского «Зенита».

Лебеденко сказал «Матч ТВ», что сейчас «Зенит» действительно можно сравнить с «Баварией», так как питерцы могут позволить себе купить любого игрока, который хорошо зарекомендовал себя. Форвард отметил, что тем самым «Зенит» забирает у других команд сильных футболистов.

«Наверное, в ближайшем будущем у «Зенита» в РПЛ совсем не будет конкурентов», - добавил Лебеденко.

Напомним, что футболисты «Зенита» под руководством Сергея Семака выигрывают чемпионский титул четыре сезона кряду.