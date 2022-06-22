Смородская: Грановская вряд ли будет работать в России

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу ухода Марины Грановской с поста спортивного директора «Челси».

Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что Грановская очень успешный менеджер с прекрасной репутацией, так что у неё точно будут предложения от европейских команд или может даже от английских.

«Думаю, что Грановская вряд ли захочет работать в России, хотя она могла бы помочь российскому футболу», - добавила Смородская.

Напомним, что Марина Грановская официально покинула лондонскую команду. Обязанности спортивного директора будет исполнять Тодд Боэли.