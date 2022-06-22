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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Федотов похож на Венгера, это не тот тренер, который даёт результат» эксклюзив

22 Июня 2022 • 12:13 Комментировать
Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы Владимира Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.

- Я думал, Федотов приходил в ЦСКА с условием, что он перетянет с собой Касьерру. По-моему, Федотову в «армейском» клубе придётся непросто. Мне кажется, он не тот тренер, кто даёт результат, а тот, который делает команду. Федотов в этом плане похож на Венгера. Его основное качество – сплотить коллектив. И сплотить не звезд, а тех людей, которые не подошли другим клубам по каким-то причинам. Федотов собрал их в «Сочи», объяснил им всю ситуацию, и они стали доказывать, что их рано списали со счетов. У нас в «Кубани» тоже был такой тренер – Корольков, Царство ему небесное.

Не обижаться и не корчить из себя кого-то, а выходить и доказывать – футболисты у Федотова действовали по этому принципу. Ребята выходили на поле и реально работали, причём не за большие премиальные. Слышал, что у Хиддинка тоже так было. Игрок выходит хоть на минуту, хоть на три, хоть на семь, хоть на весь матч – и даёт тот результат, который может. Но в ЦСКА с этим будет намного сложнее. Там футболисты не такие, как в «Сочи». Там звёзды с претензиями на класс, и ещё вопрос, как Федотов сможет работать с иностранцами, которых он не приглашал.

Федотов, наверное, попытается пойти в ЦСКА таким же путём, как и в «Сочи», хотя, как я уже сказал, в московском клубе другие условия. Я думал, Федотов здраво оценит ситуацию и никуда не пойдёт из «Сочи». Но, может, это мы не понимаем современные ценности – контракты, деньги и так далее. Кстати, ещё «Краснодар» так начинал – Классона взяли за копейки, Жоаозиньо, и эти люди были мотивированные, доказывали, всё у них получалось на поле. Да и этой весной мальчишки из «Краснодара» выходили с горящими глазами и отдавались полностью. И в «Нижнем Новгороде» здорово с этим было.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Владимир Федотов РПЛ Александр Чугунов
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