Клаудиньо вернулся в расположение «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо прибыл в Россию после летнего отпуска и вернулся в расположение команды из Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, 25-летний бразильский футболист вернулся в Россию и уже присоединился к своим партнёрам по команде. Напомним, что «Зенит» сейчас принимает участие в предсезонном турнире Кубок Pari Премьер.

Клаудиньо был назван лучшим игроком РПЛ по итогам прошлого сезона. В российском чемпионате бразильский полузащитник провёл 23 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.