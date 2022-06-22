Спортивный директор «Торпедо» высказался по поводу расширения РПЛ

Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного расширения элитного дивизиона.

Ляпин сказал «Спорт-Экспрессу», что именно сейчас расширение РПЛ вряд ли можно назвать целесообразным, так как есть установленный регламент и все его придерживаются. Функционер отметил, что спокойно отнесётся к расширению.

«Если примут регламент с 18-ю командам, то будет здорово, а если останется 16 клубов, то тоже будет хорошо», - добавил Ляпин.

Напомним, что за расширение элитного дивизиона выступаю только три команды, а именно «Химки», «Урал» и «Крылья Советов».