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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный директор «Торпедо» высказался по поводу расширения РПЛ

22 Июня 2022 • 12:03 Комментировать

Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного расширения элитного дивизиона.

Ляпин сказал «Спорт-Экспрессу», что именно сейчас расширение РПЛ вряд ли можно назвать целесообразным, так как есть установленный регламент и все его придерживаются. Функционер отметил, что спокойно отнесётся к расширению.

«Если примут регламент с 18-ю командам, то будет здорово, а если останется 16 клубов, то тоже будет хорошо», - добавил Ляпин.

Напомним, что за расширение элитного дивизиона выступаю только три команды, а именно «Химки», «Урал» и «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Российская Премьер-Лига расширение рпл Максим Ляпин
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