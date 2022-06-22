Йоканович поделился эмоциями от первого дня в России

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился впечатлениями от первого дня в России.

Сербский специалист отметил, что очень рад оказаться в московском клубе.

«Длинная дорога. Сначала прилетел из Белграда с Стамбул, а оттуда отправился в Москву. Стадион «Динамо» фантастический. Надеюсь, мы сможем играть здесь в красивый футбол, которым будут наслаждаться наши болельщики», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».

Напомним, Йоканович сменил на посту главного тренера «бело-голубых» Сандро Шварца, который покинул команду по окончании минувшего сезона. Последним местом работы серба был клуб Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) «Шеффилд Юнайтед».