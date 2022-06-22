В «Торпедо» назвали цели команды на предстоящий сезон

Спортивный директор столичного «Торпедо» Максим Ляпин рассказал журналистам о целях московской команды на предстоящий сезон.

Как приводит слова Ляпина «Спорт-Экспресс», перед командой поставлены максимальные задачи в тех рамках, в каких существует клуб в данный момент. Спортивный директор отметил, что сейчас важно закрепиться в РПЛ и проявить себя достойно.

«Будет ещё Кубок России и, возможно, Кубок Лиги, так что и в этих турнирах нужно будет себя показать», - добавил Ляпин.

Напомним, что торпедовцы под руководством Александра Бородюка в прошлом сезоне заняли первую строчку в ФНЛ и напрямую вышли в элитный дивизион.