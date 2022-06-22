Стало известно, останутся ли Глушаков и Мирзов в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, останутся ли полузащитники Денис Глушаков и Резиуан Мирзов в подмосковном клубе в следующем сезоне.

Терюшков сказал «Р-Спорт», что оба футболиста останутся в подмосковной команде на следующий сезон. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что в услугах Глушакова заинтересовано «Динамо», а Мирзов может покинуть «Химки» из-за конфликта с тренером Сергеем Юраном.

В прошлом сезоне «Химки» заняли 13-ю строчку в таблице РПЛ, а в стыковых матчах сумели обыграть «СКА-Хабаровск».