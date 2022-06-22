Грановская ушла из «Челси»

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская официально покинула лондонскую команду.

Как сообщает пресс-служба «синих», Грановская продолжит помогать лондонскому клубу в это трансферное окно настолько, насколько это будет необходимо. Стоит отметить, что новым спортивным директором «Челси» должен стать один из совладельцев команды, а именно Тодд Боули. Напомним, что Грановская была названа лучшим менеджером Европы 2021 года по версии известного издания Tuttosport.

В прошлом сезоне футболисты лондонской команды под руководством Томаса Тухеля заняли третью строчку в английском чемпионате.