Скандально известный российский футболист Павел Мамаев во второй раз стал отцом.

Об этом в своих социальных сетях сообщила супруга 33-летнего российского футболиста Надежда Санько, которая родила игроку сына Тимофея. Стоит отметить, что Мамаев и Санько поженились в январе этого года. До этого бывший полузащитник сборной России развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой.

Напомним, что на данный момент Павел Мамаев находится без команды. В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Ростов» и «Химки». В общей сложности Мамаев провёл в РПЛ в прошедшем сезоне лишь семь поединков, но голами или ассистами не отметился.