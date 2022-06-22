Президент «Урала»: Кузьмичёву сейчас не нужно забивать голову

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу возможного перехода защитника Ивана Кузьмичёва в московский «Спартак».

Иванов сказал «Р-Спорт», что никаких официальных предложений от московской команды в «Урал» пока не поступало. Функционер отметил, что Кузьмичёву сейчас не нужно забивать голову, а то он перестанет играть.

«Если что-то действительно будем, то мы обязательно сами сообщим», - добавил Иванов.

Напомним, что в прессе до этого были слухи о том, что спартаковцы в ближайшее время готовы подписать молодого российского защитника «Урала».