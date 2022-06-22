Тренер «Сочи» не хочет, чтобы его сравнивали с Моуринью

Новоиспечённый наставник «Сочи» Вадим Гаранин рассказал журналистам о том, как относится к сравнениям с португальским специалистом Жозе Моуринью.

Гаранин сказал Metaraitings.ru, что он не хочет, чтобы его сравнивали с именитым португальским тренером. Наставник «Сочи» отметил, что каждый человек в любой отрасли индивидуален.

«Не может быть два Моуринью, два Гвардиолы, два Клоппа, так что я не сторонник таких сравнений», - добавил Гаранин.

Напомним, что до сочинского клуба Вадим Гаранин работал с красноярским «Енисеем», который в прошлом году занял пятое место в ФНЛ и дошёл до полуфинала Кубка России.