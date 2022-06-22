Милошевич заявил, что готов тренировать в РПЛ

Известный сербский экс-футболист Саво Милошевич в разговоре с журналистами признался, что готов поработать тренером в российском чемпионате.

Милошевич сказал порталу Sport24, что он бы с удовольствием поехал тренировать в Россию, ведь сербы и русские всегда были братьями. Экс-форвард «Рубина» отметил, что хотел бы поработать в московском ЦСКА.

«РПЛ — сильная лига, где есть много хороших клубов», - добавил Милошевич.

Напомним, что недавно новым главным тренером московского «Динамо» стал сербский специалист Славиша Йоканович, который заменил в столичном клубе немца Сандро Шварца.