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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский объяснил причины своего ухода из «Краснодара»

22 Июня 2022 • 10:43 Комментировать

Российский полузащитник Юрий Газинский рассказал журналистам подробности своего ухода из «Краснодара».

Газинский сказал в эфире «Матч ТВ», что никаких секретов и сложностей тут не было, ведь руководители краснодарской команды просто не стали продлевать с ним соглашение. Полузащитник отметил, что не стал спрашивать о причинах подобного решения.

«Если бы на меня рассчитывали, то, очевидно, продлили бы контракт», - добавил Газинский.

Напомним, что Юрий Газинский в прошлом сезоне провёл в российском чемпионате 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Российская Премьер-Лига Юрий Газинский
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