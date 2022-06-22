Газинский объяснил причины своего ухода из «Краснодара»

Российский полузащитник Юрий Газинский рассказал журналистам подробности своего ухода из «Краснодара».

Газинский сказал в эфире «Матч ТВ», что никаких секретов и сложностей тут не было, ведь руководители краснодарской команды просто не стали продлевать с ним соглашение. Полузащитник отметил, что не стал спрашивать о причинах подобного решения.

«Если бы на меня рассчитывали, то, очевидно, продлили бы контракт», - добавил Газинский.

Напомним, что Юрий Газинский в прошлом сезоне провёл в российском чемпионате 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.