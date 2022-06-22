Бакаев оценил свой дебют за «Зенит»

Новичок петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев, перешедший в стан «сине-бело-голубых» из московского «Спартака», оценил свой дебют за питерцев.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» 25-летний полузащитник заявил, что ему понравилась атмосфера на стадионе. Что касается своего выступления, Бакаев заявил, что ему не понравилась его игра.

«Надо играть лучше», - подчеркнул Зелимхан.

Бакаев дебютировал за петербургский коллектив в матче против «Пари НН». Полузащитник провел на поле 48 минут и реализовал удар в послематчевой серии пенальти.