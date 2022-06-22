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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мирзова рассказал, успеет ли игрок восстановиться к началу сезона

22 Июня 2022 • 10:38 Комментировать

Агент российского полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова рассказал журналистам о том, успеет ли его клиент восстановиться к началу нового сезона.

Алекснадр Клюев сказал «Спорт-Экспрессу», что с Мирзовым всё будет хорошо, так как его повреждение оказалось несерьёзным. Агент отметил, что Резиуан точно успеет восстановиться к старту нового сезона.

«Пока Мирзов тренируется по индивидуальной программе, но к новому сезон он подойдёт полностью готовым», - добавил Клюев.

Напомним, что в прошлом сезоне Резиуан Мирзов провёл в составе «Химок» в РПЛ 20 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Резиуан Мирзов Александр Клюев
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