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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов — о решении ФИФА: Для нашего футбола это серьёзная проблема

22 Июня 2022 • 10:26 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о том, что он думает по поводу решения боссов ФИФА, которые разрешили иностранным игрокам приостановить контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

Газизов сказал RT, что это крайне неприятная ситуация, так как сейчас сложно предугадать, кто из легионеров останется в российском чемпионате. Гендиректор уфимского клуба отметил, что ничего хорошего в этом решении ФИФА он не видит, так как для нашего футбола это очень серьёзная проблема.

Напомним, что руководители ФИФА вновь разрешили легионерам приостановить контракты с российскими командами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Российская Премьер-Лига Уфа Шамиль Газизов
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