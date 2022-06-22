Газизов — о решении ФИФА: Для нашего футбола это серьёзная проблема

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о том, что он думает по поводу решения боссов ФИФА, которые разрешили иностранным игрокам приостановить контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

Газизов сказал RT, что это крайне неприятная ситуация, так как сейчас сложно предугадать, кто из легионеров останется в российском чемпионате. Гендиректор уфимского клуба отметил, что ничего хорошего в этом решении ФИФА он не видит, так как для нашего футбола это очень серьёзная проблема.

Напомним, что руководители ФИФА вновь разрешили легионерам приостановить контракты с российскими командами.