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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаранин: «Мы не имеем морального права продолжать выдёргивать игроков «Енисея»

22 Июня 2022 • 10:13 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Енисей
17.07 18:00

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, рассматривает ли он кого-то из игроков своего бывшего клуба «Енисея» в качестве усиления для своей нынешней команды.

Специалист считает, что не имеет никакого морального права забирать футболистов у клуба, который во всём помогал Гаранину и его тренерскому штабу.

«Наверное, мы немного подвели «Енисей» своим уходом. Некоторых футболистов уже забрали. Продолжать выдёргивать игроков и оставлять выжженную землю мы в этой ситуации не имеем морального права», — приводит слова Гаранина Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне «Енисей» под руководством Гаранина дошёл до полуфинала Кубка России, где уступил будущему обладателю трофея «Спартаку» (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Сочи Вадим Гаранин
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЕНИСЕЙ
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