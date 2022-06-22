Гаранин: «Мы не имеем морального права продолжать выдёргивать игроков «Енисея»

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, рассматривает ли он кого-то из игроков своего бывшего клуба «Енисея» в качестве усиления для своей нынешней команды.

Специалист считает, что не имеет никакого морального права забирать футболистов у клуба, который во всём помогал Гаранину и его тренерскому штабу.

«Наверное, мы немного подвели «Енисей» своим уходом. Некоторых футболистов уже забрали. Продолжать выдёргивать игроков и оставлять выжженную землю мы в этой ситуации не имеем морального права», — приводит слова Гаранина Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне «Енисей» под руководством Гаранина дошёл до полуфинала Кубка России, где уступил будущему обладателю трофея «Спартаку» (0:3).