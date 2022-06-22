«Химки» назвали задачу на следующий сезон

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков в разговоре с журналистами назвал задачу подмосковной команды на следующий сезон.

Терюшков сказал «Р-Спорт», что руководители клуба ставят перед командой Сергея Юрана задачу финишировать в топ-10 по итогам чемпионата. Функционер отметил, что если удастся занять место выше, то будет здорово, а вот место ниже десятого будет расцениваться как плохой результат.

«Мы — реалисты, поэтому вполне адекватно оцениваем свои шансы», - добавил Терюшков.

Напомним, что в прошлом сезоне футболисты «Химок» заняли 13-ю строчку в таблице, а в стыковых матчах обыграли «СКА-Хабаровск».