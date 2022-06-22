Агент Сафонов: «Зарплату как в Москве Абаскаль не увидит никогда в жизни, бежать он не станет»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о назначении испанского специалиста Гильермо Абаскаля главным тренером московского «Спартака». По его мнению, новый наставник постарается как можно дольше поработать в России.

«Спартак» возглавил Абаскаль. Зарплату как в Москве он не увидит никогда в жизни. Бежать испанец не станет», - приводит слова агента RT.

Напомним, что о назначении 33-летнего испанского специалиста было объявлено на прошлой неделе. Абаскаль заключил с «красно-белыми» двухлетнее трудовое соглашение. У руля команды Гильермо сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого клуб в прошлом сезоне выиграл Кубок России.