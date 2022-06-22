Терюшков рассказал о том, как он отреагировал на слухи о переходе Глушакова в «Динамо»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, как он отреагировал на слухи о том, что Денис Глушаков может перейти в московское «Динамо».

Терюшков сказал «Р-Спорт», что ему как-то позвонили и сказали о том, что Глушаков переходит в «Динамо», но в ответ на это он только лишь рассмеялся. Функционер отметил, что если «Динамо» или любая другая команда захочет подписать опытного полузащитника, то у них будет такая возможность.

«Сейчас же Глушаков комфортно себя чувствует в «Химках» и никуда уходить не собирается», - добавил Терюшков.

Напомним, что Денис Глушаков в прошлом сезоне провёл в РПЛ 29 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал два ассиста.