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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» отреагировали на интерес «Зенита» к Лантратову

22 Июня 2022 • 09:59 Комментировать

Представитель подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался об интересе петербургского «Зенита» к голкиперу команды Илье Лантратову.

В разговоре с «РИА Новости» он заявил, что интерес со стороны чемпиона РПЛ действительно существует. При этом официального предложения по вратарю пока не было.

Также Терюшков отметил, что Лантратов является футболистом высокого уровня. По его мнению, Илья уже дорос до уровня сборной России.

В сезоне-2021/2022 26-летний вратарь провел за подмосковную команду 33 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Роман Терюшков Илья Лантратов
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