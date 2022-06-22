Газинский: Не понимаю, зачем некоторые легионеры «Краснодара» уходили

Российский полузащитник Юрий Газинский высказался по поводу легионеров «Краснодара», которые решили покинуть команду во второй половине сезона.

Газинский сказал в эфире «Матч ТВ», что не понимает некоторых легионеров краснодарского клуба. Полузащитник отметил, что в Польши и Швеции сильно возмущались, но по каким причинам ушли Рамирес и Кайо, не совсем понятно.

«Они вернулись в «Краснодар», но зачем уходили, ведь спецоперация ещё не закончилась?», - добавил Газинский.

Напомним, что все иностранные футболисты «Краснодара» покинули команду из-за ситуации на Украине, но Родриго Кайо и Кристиан Рамирес вернулись в расположение «быков».