Вице-президент УЕФА высказался по поводу ситуации с Рыбусом

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек высказался по поводу ситуации с защитником Мацеем Рыбусом, которого отстранили от матчей за национальную команду из-за контракта со «Спартаком».

Бонек сказал Sport.pl, что сейчас так поступить было легко, так как Рыбус проигрывает конкуренцию в сборной и является глубоким запасным. Вице-президент УЕФА отметил, что можно по-разному смотреть на эту ситуацию.

«Сейчас всё выглядит так, что тот, кто громче кричит, тот и прав», - добавил Бонек.

Напомним, что Польская федерация футбола решила отстранить Рыбуса от национальной команды из-за того, что защитник решил остаться в России и подписать контракт со «Спартаком».