Кофрие ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Защитник Максимилиано Кофрие, правами на которого владеет московский «Спартак», высказался насчет своего будущего в стане «красно-белых».

На вопрос журналиста «Спорт-экспресса» о возможном уходе из команды игрок ответил, что это неправда.

«Я остаюсь в команде», - подчеркнул 25-летний бельгийский защитник.

Максимилиано пополнил ряды «Спартака» летом прошлого года, перебравшись из бельгийского «Сент-Труйдена». В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Кофрие провел 24 поединка, в которых отметился результативной передачей.

Контракт бельгийца с «красно-белыми» рассчитан до июня 2025 года.