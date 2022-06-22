Агент рассказал, вернётся ли Каррера в Россию

Футбольный агент Андреа Д’Амико прокомментировал слухи о возможном возвращении итальянского специалиста Массимо Карреры в чемпионат России.

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» представитель тренера заявил, что в текущем году Массимо не вернется в РПЛ.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном трудоустройстве Карреры в один из клубов Премьер-лиги. В России Массимо известен по работе с московским «Спартаком». Под руководством итальянского наставника «красно-белые» стали чемпионами страны в сезоне-2016/2017, а также выиграли суперкубок России.