Экс-игрок «Сочи» уверен, что Федотов добьётся успехов с ЦСКА

Известный болгарский футболист Ивелин Попов поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив тренера Владимира Федотова в московском ЦСКА.

Попов сказал «РБ-Спорту», что он на 100 процентов уверен в том, что Федотов сможет вместе с «армейским» клубом добиться успехов. Болгарский футболист отметил, что Федотов не только прекрасный тренер, но и очень хороший человек.

«Он очень нацелен на достижение целей и прекрасно знает, чего хочет от своих футболистов», - добавил Попов.

Напомним, что Владимир Федотов недавно покинул сочинскую команду и официально возглавил столичных «армейцев».