Сербский агент: Раконьяц и Гайич — классные футболисты

Сербский футбольный агент Боян Остожич рассказал журналистам о том, что думает по поводу переходов Милана Гайича и Марко Раконьяца в РПЛ.

Остожич сказал «Чемпионату», что это трансферное окно началось с переходов двух хороших игроков в клубы РПЛ. Агент отметил, что считает Раконьяца и Гайича очень классными футболистами, которые вполне могут дойти до уровня Видича или Ивановича.

«Уверен, что оба игрока привлекут к себе много внимания», - добавил Остожич.

Напомним, что Милан Гайич перешёл в московский ЦСКА, а Марко Раконьяц стал новым форвардом «Локомотива».