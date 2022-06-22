Экс-тренер «Спартака»: «Ничего криминального в том, что Бакаев перешёл в «Зенит»

Итальянский специалист Джорджо Д’Урбано, ранее работавший тренером по физподготовке в московском «Спартаке», отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит».

«Переход к принципиальному сопернику уже мало кого удивляет. В Италии подобное тоже случается. Не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

Бакаев является воспитанником футбольной академии «Спартака». 25-летний полузащитник перешел в петербургский «Зенит» в статусе свободного агента.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Зелимхан провел за «красно-белых» 26 поединков, записав на свой счет шесть голевых передач.