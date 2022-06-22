Мостовой — o Fan ID: Самой сути нововведения я понять не могу

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался по поводу введения системы Fan ID в РПЛ.

Мостовой сказал «Спорту день за днём», что самой сути нововведения он пока понять не может, ведь один месяц говорят одно, а через неделю твердят уже совершенно о другом. Экс-игрок отметил, что всё завертели и закрутили так, что пока никто и ничего понять не может.

«Эту тему мусолят давно, но к единому мнению прийти не могут», - добавил Мостовой.

Напомним, что карта болельщика будет действовать на пяти стадионах, а именно на аренах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде.