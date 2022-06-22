Сербский журналист ждёт большое количество сербских игроков в РПЛ

Сербский журналист Александар Пекович считает, что в скором времени в российский чемпионат может перебраться большое количество футболистов из Сербии.
Пекович сказал «Чемпионату», что российские команды всегда интересовались качественными сербскими футболистами. Журналист считает, что из-за событий на Украине клубы РПЛ будут гораздо чаще подписывать игроков из Сербии, которым очень нравится играть в России.
«Не удивлюсь, если, помимо игроков, найдутся и тренеры, которые захотят повторить путь Марко Николича», - добавил Пекович.
Напомним, что недавно в ЦСКА перебрался сербский защитник Милан Гайич, а новым главным тренером «Динамо» стал Славиша Йоканович.