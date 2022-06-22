Орлов оценил шансы Бакаева заиграть в «Зените»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах воспитанника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургском «Зените». Хавбек пополнил ряды «сине-бело-голубых» на правах свободного агента.

«Он хотел здесь оказаться. Если хочет, надо дать шанс. Мы не знаем, какой потолок возможностей у Зелимхана. Может, в конкуренции он вырастет», - приводятся слова Орлова на видео, которое опубликовал ютуб-канал «Такой футбол».

Зелимхан выступал за «Спартак» с 2014 года. По завершении сезона-2021/2022 у игрока истек срок действия контракта с «красно-белыми», и руководство не стало продлевать с ним сотрудничество.