Экс-игрок «Зенита» считает, что переход Касьерры пойдёт на пользу питерскому клубу

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода форварда «Сочи» Матео Касьерры в питерскую команду.

Игонин сказал Betonmobile.ru, что был бы не против видеть колумбийского нападающего в питерском клубе, так как «Зениту» не помешала бы конкуренция в атаке. Экс-игрок отметил, что переход Касьерры точно пойдёт на пользу команде из Санкт-Петербурга.

«Касьерра старается играть в достаточно современный и быстрый футбол, так что потенциал в нём есть», - добавил Игонин.

Напомним, что Матео Касьерра может в ближайшее время сменить «Сочи» на «Зенит». В прошлом сезоне колумбиец забил в РПЛ 14 мячей.