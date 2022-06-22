Тренер «Сочи»: Касьерра — это потеря, но незаменимых людей нет

Наставник сочинской команды Вадим Гаранин высказался о возможном уходе колумбийского нападающего Матео Касьерры.

Гаранин сказал Metaraitings.ru, что уход игроков и тренеров является неотъемлемой частью большого футбола. Тренер отметил, что, безусловно, потеря колумбийского форварда будет серьёзной потерей для «барсов», но незаменимых людей нет.

«Будем искать возможность заменить его», - добавил специалист.

Напомним, что Матео Касьерра может продолжить карьеру в питерском «Зените». В прошлом сезоне форвард провёл в РПЛ 22 встречи и отметился 14 забитыми мячами.