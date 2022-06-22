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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, за какую сумму «Урал» сможет выкупить молодого полузащитника «Спартака»

22 Июня 2022 • 07:31 Комментировать

Екатеринбургский «Урал» может выкупить контракт молодого российского полузащитника московского «Спартака» Фаниля Сунгатулина.

По информации «РБ-Спорт», 20-летний российский футболист официально перебрался в уральскую команду на правах арендного соглашения, но у «шмелей» есть опция выкупа Сунгатулина за 15 миллионов рублей. Стоит отметить, что недавно молодой полузащитник подписал со «Спартаком» новый контракт.

В прошлом сезоне Фаниль Сунгатулин был капитаном «Спартака-2». В ФНЛ полузащитник провёл 32 встречи, в которых отметился одним забитым мячом. В РПЛ Сунгатулин сыграл лишь один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Спартак-2 Фаниль Сунгатулин
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