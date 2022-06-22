Новичок ЦСКА Гайич поделился мнением о Федотове

Сербский новобранец московского ЦСКА Милан Гайич высказался по поводу работы с главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым.

Гайич в эфире программы «Все на матч!» сказал, что Федотов старается создать в команде позитивную атмосферу, в которой будет проще прогрессировать. Сербский защитник отметил, что тренер всё равно достаточно требовательный.

«Федотов всегда ставит футбол на первое место, ведь мы должны получать удовольствие от игры, а это именно то, что мне нужно», - добавил Гайич.

Напомним, что Милан Гайич недавно перебрался в столичный ЦСКА из сербской «Црвены Звезды».