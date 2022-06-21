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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» требуют переделать календарь РПЛ

21 Июня 2022 • 23:45 Комментировать

В подмосковных «Химках» озабочены календарем нового сезона Российской Премьер-лиги. Дело в том, что вернувшееся в высшую лигу «Торпедо» пока что не может выступать на своем стадионе, и до середины сентября будет вынуждено проводить свои домашние игры на резервном стадионе.

А им является как раз арена «Химок», в руководстве которых уже нервничают из-за того, что некоторые матчи «Торпедо» будут практически пересекаться с домашними играми «Химок», и у обслуживающего персонала стадиона попросту не хватит времени для того, чтобы привести в порядок поле.

Теперь, уверяет член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, его клуб будет добиваться перекройки календаря с тем, чтобы развести домашние игры «Химок» и «Торпедо» по примеру того, как в Италии разводят домашние игры «Милана» и «Интера».

- Мы будем ставить вопрос об обмене кругами, иначе никакого партнерства у нас с «Торпедо» не получится. Пусть тогда ищут другой стадион, это для них запасная арена. Поле не выдержит две игры, рассуждений по этому поводу быть не должно. Мы не хотим убивать свое поле, - цитирует Терюшкова новостное агентство РИА.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки
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