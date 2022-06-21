Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис считает, что новый сезон РПЛ станет наименее посещаемым в истории

21 Июня 2022 • 22:12 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и российской сборной Андрей Канчельскис считает, что введение Fan ID навредит посещаемости, и в результате следующий сезон может стать наименее посещаемым в истории российского чемпионата. Канчельскис назвал инициативу введения Fan ID «идиотской», а также сравнил ее с «чумой».

- Новый сезон РПЛ установит антирекорд посещаемости. Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме. Fan ID — это чума для всех любителей футбола. - цитирует бывшего футболиста Sport24.

Свою игровую карьеру воспитанник кировоградской «Зари» завершил в 2006 году в самарских «Крыльях Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
23:45 · Россия. Премьер-лига
«Химки» требуют переделать календарь РПЛ
22:32 · Россия. Премьер-лига
Как игроки «Зенита» и «Пари НН» били пенальти - видео видео
22:12 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что новый сезон РПЛ станет наименее посещаемым в истории
21:42 · Россия. Премьер-лига
Селюк обвинил Крыховяка в мелочности
21:33 · Россия. Премьер-лига
Юрист Прокопец: У российских клубов нет прав, только обязанности
21:22 · Россия. ФНЛ
«Родина» подписала контракт с воспитанником ЦСКА
21:10 · Кубок Париматч Премьер
Как «Зенит» и «Пари НН» забили по голу - видео видео
21:09 · Кубок Париматч Премьер
Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче Кубка Pari Премьер против «Нижнего Новгорода»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: FAN ID — это чума для любителей футбола 1
20:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» заплатит за трансфер Касьерры 7 миллионов евро эксклюзив
20:49 · Россия. Премьер-лига
Цорн рассказал, кто из легионеров останется в «Локомотиве»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Яровинский назвал пиратами европейские клубы, которые будут приглашать легионеров из РПЛ бесплатно 1
20:39 · Россия. Премьер-лига
В Турции заявили, что Дзюбы не будет в «Фенербахче»
20:38 · Кубок Париматч Премьер
Малком стал автором первого гола на турнире «Кубок Pari Премьер» видео
20:28 · Россия. Премьер-лига
Гришин: ЦСКА нужно вернуть Чалова
Все новости
Рекомендуем