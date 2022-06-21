Канчельскис считает, что новый сезон РПЛ станет наименее посещаемым в истории

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и российской сборной Андрей Канчельскис считает, что введение Fan ID навредит посещаемости, и в результате следующий сезон может стать наименее посещаемым в истории российского чемпионата. Канчельскис назвал инициативу введения Fan ID «идиотской», а также сравнил ее с «чумой».

- Новый сезон РПЛ установит антирекорд посещаемости. Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме. Fan ID — это чума для всех любителей футбола. - цитирует бывшего футболиста Sport24.

Свою игровую карьеру воспитанник кировоградской «Зари» завершил в 2006 году в самарских «Крыльях Советов».