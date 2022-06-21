Селюк обвинил Крыховяка в мелочности

Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о польском полузащитнике «Краснодара» Гжегоже Крыховяке.

«Я вообще считаю, что иностранцы никуда не уйдут. Решение ФИФА ни на что не влияет. Такие, как Крыховяк, думали не о политике, а о деньгах.

Крыховяк заявлял о давлении, а когда понял, что нигде ему не заплатят таких денег, сразу вернулся», — сказал Селюк «Спорту День за Днём».

Агент считает, что иностранцы будут покидать Россию не из-за политически причин, а из-за проблем с тренером или задержек зарплат. Селюк считает, что такие зарплаты как в России легионеры нигде не найдут.

Напомним, 21 июня ФИФА сообщила о том, что легионеры смогут прерывать свои контракты до 2023 года.