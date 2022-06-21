Юрист Прокопец: У российских клубов нет прав, только обязанности

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение ФИФА о возможности приостановления контрактов иностранных игроков с российскими клубами.

«У нас забирают игроков. Не забываем, что у всех футболистов есть агенты. И если им какие-то выплаты полагаются, то их будут требовать от российских клубов», — сказал Прокопец «Чемпионату».

Юрист заявил, что это происходит уже сейчас, а ФИФА встанет в этом случае на сторону агента и будет требовать выплаты. Сейчас у российских команд нет своих прав, есть только обязанности.

Ранее ФИФА разрешил легионерам приостановить действие контрактов с клубами РПЛ до июня 2023 года.