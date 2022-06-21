Канчельскис: FAN ID — это чума для любителей футбола

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что предстоящий сезон станет антирекордным по посещаемости.

«Новый сезон РПЛ установит антирекорд посещаемости. И так у людей сложностей хватает, так еще и на стадионы теперь не попасть по-человечески. Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме», — приводит слова Канчельскиса Sport 24.

Ранее стало известно, что со старта нового розыгрыша Российской премьер-лиги специальный паспорт болельщика будет действовать только на пяти стадионах. Большинство активных поклонников клубов заявили о том, что намерены бойкотировать матчи своих команд до отмены закона о FAN ID.