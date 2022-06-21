Стало известно, сколько «Зенит» потратит на трансфер форварда «Сочи» Матео Касьерры.

По информации «Евро-Футбол.Ру», клуб из Санкт-Петербурга заплатит «Сочи» 7 миллионов евро за трансфер 25-летнего колумбийца.

Касьерра пополнил состав «Сочи» летом 2021 года. Он перешёл в команду из португальского «Белененсеша» за 1,2 млн евро. За время выступлений в «Сочи» 25-летний футболист сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.

Напомним, в сезоне-2021/22 «Сочи» под руководством Владимира Федотова впервые в истории команды занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.