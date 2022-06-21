Цорн рассказал, кто из легионеров останется в «Локомотиве»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что легионеры «железнодорожников» не покинут клуб.

«Все иностранные игроки в «Локомотиве» уважают условия своих контрактов и хотят продолжать выступления за клуб», — цитирует Цорна Sport 24.

Представитель «Локомотива» сообщил, что единственный игрок, который отсутствует на сборах, это Ян Кухта. Ему дали 12 дней отдыха из-за участия в матчах Лиги наций за свою национальную сборную.

Ранее ФИФА объявила о том, что иностранные футболисты могут приостановить действия своих трудовых соглашений с российскими клубами до 30 июня 2023 года.