В Турции заявили, что Дзюбы не будет в «Фенербахче»

Журналист из Турции Ахмет Сулим Кул поделился информацией о несостоявшемся переходе форварда Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Фенербахче» действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились», — сказал журналист «Спорт-Экспрессу».

Турецкий представитель заявил, что «Фенербахче» уже нацелился на других игроков атакующей линии.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба договорился с турецким клубом о деталях соглашения, футболист должен был получать 2,5 миллиона евро по договору.