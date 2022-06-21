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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Спартаку» нужно улучшать качество своей игры

21 Июня 2022 • 19:58 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» поделился мнением о календаре для «красно-белых» в новом сезоне РПЛ.

«Спартак» за первые пять туров проведет три встречи на выезде. Как мне это решение? Никто не хочет пакостить «Спартаку». Так сложилось, значит, надо готовиться к такому расписанию», — цитирует слова Гладилина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Спартака» не должно быть никаких проблем в матчах на выезде, дома ведь команде никто не помогает. Нужно улучшать качество своей игры, а все остальное является оправданием.

«Спартак» занял десятое место по итогам минувшего розыгрыша РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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