Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Зенит» — клуб номер один»

21 Июня 2022 • 19:51 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал календарь «Зенита» в предстоящем сезоне.

«В последних турах «Зенит» проведет матчи с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом», заговор ли это? Не могу сказать, заговор ли это. Не думаю, что эти три последние тура скажутся на чемпионате. Надо поднимать качество игры у всех клубов, а не думать о происках «Зенита», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, клуб постоянно развивается, покупает новых футболистов, чтобы усилить состав, «Зенит» не останавливается на достигнутом результате.

Напомним, «Зенит» четыре года подряд выигрывает Российскую премьер-лигу под руководством Сергея Семака.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Валерий Гладилин Оренбург Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
19:56 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Кубок Pari Премьер - очень статусный турнир»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Зенит» — клуб номер один»
19:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Пари Нижний Новгород»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:40 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» опровергли новости с переходом Дзюбы в клуб
19:40 · Россия. Премьер-лига
Мать Аршавина отсудила у тяжело больной бывшей супруги футболиста два миллиона рублей 1
19:12 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» хотят подписать нападающего «Черноморца»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Агент бразильца Фернандо заявил, что футболист сконцентрирован на игре за «Крылья Советов»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Дьяков прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Фенербахче»
18:47 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сыграет с «Ростовом» в первом туре РПЛ и другие матчи первых четырёх туров чемпионата
18:45 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, останется ли Сантос в «Зените»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Новый главный тренер «Динамо» Йоканович замечен в Москве видео
17:59 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» прокомментировали решение ФИФА о легионерах в РПЛ
17:49 · Россия. Премьер-лига
В «Фейеноорде» рассказали о будущем Тиля и Хендрикса эксклюзив
17:35 · Россия. Премьер-лига
Стали известны имена футболистов, которых лидеры РПЛ могут потерять бесплатно из-за нового решения ФИФА
17:35 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Дзюба хочет заработать в «Фенербахче»
Все новости
Рекомендуем