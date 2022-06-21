Гладилин: «Зенит» — клуб номер один»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал календарь «Зенита» в предстоящем сезоне.

«В последних турах «Зенит» проведет матчи с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом», заговор ли это? Не могу сказать, заговор ли это. Не думаю, что эти три последние тура скажутся на чемпионате. Надо поднимать качество игры у всех клубов, а не думать о происках «Зенита», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, клуб постоянно развивается, покупает новых футболистов, чтобы усилить состав, «Зенит» не останавливается на достигнутом результате.

Напомним, «Зенит» четыре года подряд выигрывает Российскую премьер-лигу под руководством Сергея Семака.