В «Фенербахче» опровергли новости с переходом Дзюбы в клуб

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки отреагировал на новости о том, что российский нападающий Артём Дзюба близок к переходу в команду.

«Артём Дзюба переходит в «Фенербахче»? Это слухи, которые не соответствуют действительности», — цитирует функционера «Чемпионат».

Ранее российские СМИ сообщили о том, что 33-летний Дзюба в ближайшее время перейдёт в «Фенербахче», а его годовая зарплата будет составлять 2,5 млн евро.

В мае 2022 года Дзюба объявил об уходе из «Зенита», в котором четырежды становился чемпионом России. Напомним, что команду из Санкт-Петербурга футболист пополнил в 2015 году.